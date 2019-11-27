شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ جنوب سيناء: هناك إرادة سياسية بإشراك الشباب في المناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، عن سعادتها البالغة بقرار تعيينها في هذا المنصب، حيث ذكرت أن قرار تعيينها لم يكن مفاجئ لها سوى في الموعد فقط، حيث كانت تتوقع أن يتم تقديرها وتقدير الكثير من الشباب الجاهدين في العمل، وهذا يّدل على التركيز الشديد في الاختيار من قبل القيادة السياسية وكذلك التركيز الشديد في تجربة إشراك الشباب في السلطة التنفيذية.

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وأضافت «سمير»، خلال مداخلة هاتفية: «الدولة عاوزه دلوقتي الشباب اللي تقدر تتسند عليه بعد كده»، موضحة أن المواطن في جنوب سيناء ينتظر المزيد من الخدمات على المستوى الصحي والتعليمي والثقافي والرياضي والفني وعلى المستوى العمراني والشبكات والبنية التحتية للمدن والمحافظات.

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه، الأربعاء، مع المحافظين ونوابهم هو الاهتمام بالبشر وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين، وجعل المواطنين يشعرون بالرضا من خلال تقديم الخدمة فضلا عن تذليل العقبات أمامهم.

وتابعت: «فيه دول ينفع فيها الاهتمام بالحجر الاول في ظل انهم عملوا البشر الاول وقاموا بتنمية مهاراتهم، بس في مصر سنقوم بالتوازي بين في تنمية الانسان وتنمية على المستوى العمراني».