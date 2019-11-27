شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية الجديد: أنا من الشباب.. والرئيس كلفنا بالاهتمام بالصحة والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن سعادته بتولي المنصب الجديد. وقال أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية: «أنا إلى حد ما من جيل الشباب الذي منحته القيادة السياسية ثقتها، وأتمنى تحقيق إنجازات للمحافظة». وتابع «الرئيس السيسي وجه اليوم بالاهتمام بملفات الصحة والتعليم وتحسين البيئة الاجتماعية للمواطنين، وسنركز على العمل في فريق عمل كما كلفنا الرئيس»، مشيرا إلى أنه سيدعم نائبه الشاب كونه سيكمل المشوار.

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