شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: نائب محافظ الجيزة ابن رئيس حزب معارض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نواب المحافظين البالغ عددهم 23 نائبا، والذين تم تعيينهم في حركة المحافظين اليوم، من الشباب ومعظمهم من مواليد الثمانينات.

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وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتأهيل وتمكين الشباب ونفذ ما وعد به.

وتابع أن هناك 8 نواب محافظين من شباب البرنامج الرئاسي و5 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب، من المصريين الأحرار، والشعب الجمهوري، والأحرار الدستوريين، وحزب الجيل.

وأشار موسى إلى أن ناجي الشهابي والد نائب محافظ الجيزة الجديد كان يتم تعيينه في مجلس الشورى لكونه رئيس حزب الجيل المعارض، ولكن لم يتم تعيين أحد من هذه الأحزاب المعارضة في مناصب تنفيذية من قبل، كما حدث في الحركة الأخيرة .