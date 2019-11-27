هالة السعيد تحتفى بتعيين غادة والى فى منصب أممى بصورة خاصة على انستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بحصول الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى على منصب أممى رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وذلك بصورة خاصة.

ونشرت هالة السعيد، صورة خاصة من الاحتفال، وعلقت قائلة:"خلال احتفال مجلس الوزراء بزميلتي الوزيرة "غادة والي" بمناسبة توليها المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا".



هالة السعيد

وكان قد نظم مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه الأسبوعى احتفالية، حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمناسبة تولي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.