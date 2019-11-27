شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحان مارس لأولى ثانوى فرصة للتعود على حل الأسئلة بزمن محدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القرار الوزارى المنظم لامتحانات الصف الأول الثانوى يشترط امتحانين تحسب متوسط درجاتهم للنجاح والرسوب ولما كان الاختبار الأول ورقيا بدرجات والثانى إلكترونيا بدرجات إذا الامتحان المزمع فى مارس هو فرصة للتدريب على جو الامتحان الإلكترونى لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود على حل الأسئلة الجديدة فى زمن محدد.

وأضاف طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن امتحان الترم الأول لأولى ثانوى ترم أول بدرجات، وكتاب مفتوح، وورقى، وترم ثانى بدرجات، كتاب مفتوح، إلكترونى.