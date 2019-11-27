شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية فى النجف ويرفعون علم العراق عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرق متظاهرون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف، مساء اليوم الأربعاء، وفرضت شرطة المدينة حظرا للتجول حتى إشعار آخر.
وردت القوة الأمنية العراقية المكلفة بحماية القنصلية الإيرانية في البداية بإطلاق النار على المتظاهرين ثم انسحبت لاحقا برفقة الهيئة الدبلوماسية.
وقام المتظاهرون بإنزال العلم الإيراني من مبنى القنصلية، ورفعوا بدلا منه العلم العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية فى النجف ويرفعون علم العراق عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.