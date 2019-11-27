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متظاهرون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية فى النجف ويرفعون علم العراق عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرق متظاهرون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف، مساء اليوم الأربعاء، وفرضت شرطة المدينة حظرا للتجول حتى إشعار آخر.

وردت القوة الأمنية العراقية المكلفة بحماية القنصلية الإيرانية في البداية بإطلاق النار على المتظاهرين ثم انسحبت لاحقا برفقة الهيئة الدبلوماسية.

وقام المتظاهرون بإنزال العلم الإيراني من مبنى القنصلية، ورفعوا بدلا منه العلم العراقي. 

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