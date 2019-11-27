شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب عطارد فى استطالته العظمى فجرا والفرصة مثالية لرصده صباح يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها: "لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق الشرقي في منطقتك مكشوفا بالكامل ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس حيث سيظهر عطارد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان إلى أعلى موقع شروق الشمس وربما قد تحتاج لاستخدام المنظار الثنائي العينية".
وتابع التقرير: ولأن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومدارة يقع بين الأرض والشمس فإن هذا الكوكب يقع قريبا إلى الشمس كما يرصد في سماء الأرض ولكن صباح الجمعة سيكون الكوكب بزاوية 20.1 درجة غرب الشمس ما يجعله في وضعية مناسبة .
ومع ذلك ولأن عطارد يدور حول الشمس في مدار شديد الاستطالة ( بيضاوي الشكل ) فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة.
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