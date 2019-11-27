شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: شرطة النجف تعلن فرض حظر التجول فى المحافظة جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوزعربية"، فى خبر عاجل لها، أن شرطة محافظة النجف أعلنت فرض حظر التجول فى المحافظة جنوب العراق. وأشارت إلى أن محتجين يحرقون أجزاء من القنصلية الإيرانية فى النجف، وقوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين.

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