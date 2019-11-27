شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان طفل مشتول السوق ضحية 20 جنيها ثمن علبة سجاير بالشرقية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المئات من أبناء مدينة مشتول السوق بالشرقية، منذ قليل، جثمان الطفل " يس " 11 سنة، ضحية 20 جنيها ثمن علبة سجاير، إلى مثواه الأخيرة بمقابر الأسرة ببندر مشتول، وسط حالة شديدة من الحزن من قبل أسرة وأقارب الطفل.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا بوفاة الطفل" يس ياسر " 11 سنة طالب بالصف الخامس الإبتدائى، مقيم مشتول السوق، إثر إصابته بنزيف بالمخ، وبسؤال والده " ياسر ح ع" 33 سنة مقيم بندر مشتول السوق، اتهم " مختار ر ح ال" 37 سنة صاحب مخبز، بالتعدى على نجله "يس" وإحداث إصابته نزيف بالمخ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7912 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2019.

وتبين من التحريات قيام جار الطفل بإعطاء نجله 20 جنيها لشراء علبة سجاير، فرفض وقام بإعطاء المبلغ لصاحبه "يس"، وطلب منه شراء علبه سجاير، وعاد الطفل وأخبر والد صاحبه بأن النقود فقدت منه، فقام صاحب الفرن وأطفاله بضرب الطفل، وتم نقل الطفل إلى مستشفى صيدناوى.

وألقى ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديرى، رئيس المباحث، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط صاحب المخبز، وتم إحالته للنيابة العامة، وبسؤاله أنكر الواقعة وأدعي بأن دراجة بخارية صدمت الطفل لكن تقرير المستشفى المبدئى أفاد تعرض الطفل لصفعة شديدة على الرأس، قررت نيابة مشتول السوق، برئاسة أحمد هشام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تشييع جثمان طفل مشتول (3)

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