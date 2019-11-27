شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق مسابقات ثقافية إسلامية ومسيحية تهدف لزيادة وعى الطلاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية بتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالدين والسعى نحو زيادة الوعى الدينى بين المواطنين خاصة فى قطاع الناشئين والشباب والعمل على بناء شخصية وطنية سوية، وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون فى مجال المسابقات البحثية.

وينص البروتوكول على عقد مسابقة بحثية متعددة المستويات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (بفرعيها العام والفني)، وكذلك المعلمين عامة ومعلمى التربية الدينية خاصة، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والأوقاف لتشكيل الوعى الدينى الوطنى لدى الطلاب.

كما نص البروتوكول على أن يتم اختيار موضوع المسابقة من خلال التنسيق بين الوزارتين لتوضيح المفاهيم وتصويب الأفكار وتشكيل الوعى الدينى والوطنى السليم بهدف حماية عقول الشباب من الأفكار المتطرفة.

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وتتيح وزارة الأوقاف، وفقًا للبروتوكول مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية داخل مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم ونشرها على بنك المعرفة المصرى.

كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المذكرة المعروضة من قطاع التعليم العام والخاصة بمسابقة الثقافة المسيحية والتي تهدف إلى زيادة الوعي الديني لدى الطلاب المسيحيين والتأكيد على مبدأ المواطنة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي بناء الشخصية السوية للمواطن المصرى وزيادة الوعى الدينى الصحيح وتأكيد الهوية الوطنية لديهم من خلال نشر الثقافة الدينية بين المواطنين جميعهم.

وتهدف هذه المسابقات إلى زيادة الوعى الدينى لدى الطلاب والتأكيد علي مبدأ المواطنة وتوجيه النشء إلى استغلال أمثل لأوقات الفراغ وبناء ثقة الطلاب فى أنفسهم وتدريبهم على ترتيب الأفكار المنطقي وإكساب الطالب قوة العزيمة وتحمل المسئولية والثقة بالنفس وحٌسن الاختيار، وتعليمهم التمسك بمبدأ الحوار وقبول الآخر والتعامل مع الاختلاف بإيجابية وتنشئة الطالب على التفكير العلمى الذى ينأى عن التعصب والتشدد.