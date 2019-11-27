شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على التعاقد مع المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر
بجانب النشر الأفقي على مستوى المحافظات لمجموعة من الخدمات الأساسية والتي يأتي من بينها: التوثيق، والمرور، والتموين، والنيابات، كمرحلة ثانية، ثم الانتهاء بالنشر لجميع الخدمات، كمرحلة نهائية، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع التحول الرقميّ للدولة، بكافة مراحله على مستوى المحافظات؛ خاصة أن الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأخرى.
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