شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تطالب أعضائها بسرعة تحديث بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه يتم تحديث البيانات، من خلال الرابط الخاص باستماره تحديث بيانات الأطباء البيطريين:
الأوراق المطلوبة للتحديث: "يتم إرفاقهم على الرابط الخاص باستماره تحديث البيانات":
- صورة شخصية.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة شهادة التخرج.
- إرفاق تسجيل المنشآت (ان وجد).
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