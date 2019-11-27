شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تطالب أعضائها بسرعة تحديث بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النقابة العامة للأطباء البيطريين، كافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، بسرعة تحديث بياناتهم لدى النقابة، وذلك فى إطار مشروع ميكنة العمل بالنقابة، وربط النقابات الفرعية بالنقابة الرئيسية، والموقع الإلكترونى، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة، بمستجدات شئون الأعضاء.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه يتم تحديث البيانات، من خلال الرابط الخاص باستماره تحديث بيانات الأطباء البيطريين:

الأوراق المطلوبة للتحديث: "يتم إرفاقهم على الرابط الخاص باستماره تحديث البيانات":

- صورة شخصية.

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- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شهادة التخرج.

- إرفاق تسجيل المنشآت (ان وجد).