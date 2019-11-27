شكرا لقرائتكم خبر عن علاج سيدات بمستشفى الشرطة مجانا بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاثة أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2019، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة "بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط" مجانًا بالفترة المسائية من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والبدء في حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتم استقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتم توقيع الكشف الطبي عليهن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.