شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى لسفير ألمانيا بالقاهرة: نأمل أن يحدث تقدم ملحوظ فى ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الدكتور سيربل جان نون - سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك فى ضوء العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا.

وعرض وزير الرى، مستجدات ملف سد النهضة الاثيوبى والتطوارت الأخيرة منذ اجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث وما تم الإتفاق عليه من عقد (4) جلسات تفاوضية برئاسته وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى مشيراً إلى أن الاجتماع الأول الذى عُقد فى أديس أبابا خلال الفترة من (15-16) نوفمبر، والإجتماع الثانى المرتقب عقده فى القاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر ثم لقاء واشنطن والسودان.

واستعرض عبد العاطى الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل، موضحاً أنه يأمل أن يحدث تقدُّم ملحوظ في الجولات القادمة حيث عرضت مصر رؤيتها ومقترحها فى الاجتماع الأول .

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وأبدى السفير تفهمه لوجهة النظر المصرية ومخاطر عدم التوصل إلى رؤية مشتركة فى الموعد المحدد مع تأكيد وزير الرى على حرص مصر للوصول إلي إتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأوضح وزير الرى حجم التحديات المائية التي تواجه مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ، وإتساع الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية و يتم مواجهتها من خلال تنمية الموارد المائية بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر ، بالإضافة لقيام مصر باستيراد منتجات ومحاصيل زراعية تمثل مياه افتراضية بما يوازى 34 مليار متر مكعب سنوياً.

ووجه عبد العاطى الشكر للجانب الألمانى على التعاون البناء القائم مع مصر منذ سنوات طويلة فى مجال الموارد المائية معربا عن أمله أن يتم تعزيز هذا التعاون خلال الفترات القادمة.