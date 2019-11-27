شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يبحث التعاون المشترك مع نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر اليوم الأربعاء، مع بوعلام بوسماحة نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الثانية في البرلمان) التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السفير مشرفة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم إن اللقاء تناول عرض وجهة النظر المصرية إزاء تطورات سد النهضة ، كما شرح الأضرار المتوقع أن تصيب مصر جراء هذا السد .



وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمة الليبية حيث تعد مصر والجزائر من دول الجوار الليبي، وقد بذلت الدولتان جهودا مكثفة مع كافة الأطراف الليبية منذ بداية الأزمة.

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وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في مختلف دول المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانبان أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا مكان له وأنه ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها .



وقال السفير مشرفة إن اللقاء أكد كذلك على ضرورة تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الجزائرية التي تم تدشينها العام الماضي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تبادلا لزيارات برلمانية بين البلدين.

وأكد السفير مشرفة أن مصر تقف على الحياد من قضية الصحراء الغربية، نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمعها بكل من الجزائر والمغرب، كما أن مصر تساند كل القرارات الأممية بهذا الشأن.



وشدد السفير مشرفة على أن مصر تحترم إرادة الشعب الجزائري في اختيار رئيسه الجديد في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، متمنيا التوفيق للدولة الجزائرية في عبور هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والتاريخي .