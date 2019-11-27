محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
توفى طالب بالمرحلة الإعدادية بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء وجودة داخل مدرسته بمنطقة حدائق القبة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفاده وصول طالب متوفي إلى إحدى المستشفيات.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن اثناء وجود الطالب عيسى مجدي داخل مدرسة النقراشي الإعدادية، سقط مغشياً علية، وتم نقلة إلى مستشفى الزيتون التخصصي لكن لفظ أنفاسه الأخيرة.
دلت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة وأن الطالب توفى إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.
وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة طالب داخل مدرسته بحدائق القبة.. التحريات: لا توجد شبهة جنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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