"الجنايات" تخلي سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أخلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، سبيل هيثم محمدين، ومصطفي ماهر، بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ويحق للنيابة المختصة؛ نيابة أمن الدولة، الاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين.

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وألقي القبض على المتهمين في وقت سابق، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي قضية أخرى مقيدة برقم 718 لسنة 2018، كانت محكمة جنايات القاهرة، أيدت إخلاء سبيل هيثم محمدين و3 آخرين من المتهمين بالتحريض والاشتراك في أحداث التجمهر والعنف التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق العام الماضي، بتدابير احترازية، بعد أن رفضت استئناف نيابة أمن الدولة العليا، علي قرار إخلاء سبيل المتهمين، الصادر من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وأسند للمتهمين في تلك القضية اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وتحريضهم واشتراكهم على أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك في أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.