نشرة الحوادث المسائية.. الحكم بإعدام "عمشاوي" ومقتل مسنة في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإعدام شنقًا لهشام عشماوي

عاقبت المحكمة العسكرية، المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفرافرة".

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مقتل مسنة داخل شقتها بالسيدة زينب

نجح رجال مباحث قسم السيدة زينب، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مسنة بعد نشوب حريق داخل شقتها، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه، بعدما تبين أن وراء الحادث عامل بمحل مكواه، وحرر محضر بالواقعة.

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مرضى نفسيين.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء والصراخ بالدقهلية

كشفت مصادر أمنية، حقيقة مقطع فيديو متداول، تضمن قيام شخصين يتعدى كلٍ منهما على الآخر ويتعالى صراخهم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية.

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بعد اختفاء ثلاث سنوات.. كشف غموض مقتل عامل بالرصاص ودفن جثته بمدينة نصر

بعد عامين من اختفائه، كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء "عامل" منذ عامين، وتبين بأنه توفى بطلق ناري بالخطأ تسبب في مقتله، وقام أصدقائه بدفن جثته بمحيط مسجد المشير بمدينة نصر.

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ضبط فران متهم بقتل طفل بسبب علبة سجائر في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، بالشرقية، صاحب فرن؛ متهم بقتل طفل، بسبب 20 جنيهًا سلمها المتهم للمجني عليه لشراء علبة سجائر.

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الداخلية: ضبط 8 تجار مخدرات في قضايا غسل 75 مليون جنيه بالعقارات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 8 متهمين بغسل 75 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

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حريق محدود بمستشفى دمياط التخصصي

اندلع حريق محدود في الدور الأرضي بالمستشفى التخصصي في منطقة الأعصر بدمياط، في الوقت الذي سارع عددًا من العاملين لإخماد النيران وجرى إخطار قوات الحماية المدنية قبل امتداد النيران إلى الأدوار العليا.

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سقوط عصابة السيدات لسرقة المواطنين في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة.

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تأجيل محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة الغد؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

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غدًا.. الحكم في إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حجز إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة غدًا؛ للحكم.

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25 ديسمبر.. الحكم في استئناف النيابة على براءة وتغريم 6 محامين بحلوان

حجزت محكمة جنح مستأنف حلوان، الحكم في استئناف النيابة على براءة 3 محامين (مخلى سبيلهم) وتغريم 3 آخرين 20 ألف جنيه بقضية تجمهر لجلسة 25 ديسمبر المقبل.

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محاميان وتاجر وعمدة قرية.. تفاصيل مشاجرة محكمة دسوق

أمر المستشار علي الخدرجي، رئيس نيابة دسوق في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بطلب تحريات العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، حول واقعة التعدي على محامي من قبل عمدة قرية وتاجر بتحريض من محامي آخر داخل قاعة محكمة دسوق.

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