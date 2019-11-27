وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون البحثي مع طاجيكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الأربعاء، مع نعمة الله حكمة الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي والوفد المرافق له؛ سبل التعاون فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية بين مصر وجمهورية طاجيكستان.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة مجالى التعليم العالي والبحث العلمى، ليشمل تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والطاجيكية، مضيفا أن العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها البلدين مؤخرا أسهمت في خلق المزيد من مجالات التعاون البناء بين مصر وطاجيكستان.

ووجه الدعوة لزيارة وفد يضم عدد من رؤساء الجامعات الطاجيكية، ورئيس أكاديمية العلوم، ورؤساء المراكز البحثية بجمهورية طاجيكستان لنظرائهم فى مصر، يتبعها زيارة الوفد المصرى للجامعات والمراكز البحثية الطاجيكية؛ بهدف عقد لقاءات مشتركة والاتفاق على الأطر العامة للتعاون بين الجانبين.

كما اقترح الوزير أن يكون موعد زيارة الوفد الطاجيكى لمصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2020 وذلك خلال تنظيم وزارة التعليم العالى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى والذى يعقد بمصر للمرة الثانية على التوالى، مشيرا إلى أن المنتدى يهتم بكافة قضايا التعليم والبحث العلمى، ويعد فرصة للتشاور والتباحث فى المجالات التعليمية والبحثية بين الجانبين.

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ونوه إلى أن وزارة التعليم العالى حريصة على تقديم كل الدعم لتعليم اللغة العربية للطلاب الطاجيكيين الدارسين بالجامعات المصرية سواء عن طريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين فى مصر، أو من خلال مراكز تعليم اللغة العربية بالجامعات المصرية.

بدوره، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكى على الدور الهام والرائد لمصر فى المنطقة خاصة فى مجال التعليم، معربا عن تطلعه لفتح مزيد من قنوات التعاون والتواصل بين البلدين خاصة فى مجالى التعليم والبحث العلمى.

وأشار الوزير الطاجيكي إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين مصر وطاجيكستان فى مجال التعليم، ودعم العلاقات بين الجامعات الطاجيكية والمصرية.

يأتي اللقاء فى إطار زيارة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكى لمصر لرئاسة الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجارى بالقاهرة.