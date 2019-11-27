عبدالعال يعود للقاهرة بعد مشاركته في مؤتمر برلمانات الدول الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد وأحمد علي:
عاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة قادما من قبرص بعد مشاركته في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.
وكان عبدالعال التقى اليوم إيفان براجوفيتش رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر.
وشهد المؤتمر لأول مرة مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، انطلاقاً من رؤية قبرص لتعزيز التقارب بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية .
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