مصر | وفاة طالب بعد سقوطه مغشيا عليه داخل مدرسته بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة طالب بعد سقوطه مغشيا عليه داخل مدرسته بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى طالب بالمرحلة الإعدادية بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء وجودة داخل مدرستة بمنطقة حدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادة وصول طالب متوفى الى احدى المستشفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وتبين أنه اثناء وجود الطالب عيسي مجدي داخل مدرسة النقراشي الاعدادية، سقط مغشيًا عليه، وتم نقله الي مستشفي الزيتون التخصصي لكن لفظ انفاسه الأخيرة ودلت التحريات انه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة وأن الطالب توفى أثر اصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وأمر إللواء محمد منصور مدير الامن بتحرير المحضر اللازم.