أخبار مصر | "الاهتمام بالمواطن أولًا".. أبرز تصريحات المحافظين الجدد بعد حلف اليمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاهتمام بالمواطن أولًا".. أبرز تصريحات المحافظين الجدد بعد حلف اليمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى 16 محافظًا، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، بينهم جدد، وآخرين تم نقلهم إلى محافظات أخرى.

وترصد "الخليج 365"، أبرز التصريحات التي جاءت على لسان المحافظين الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي.

محافظ أسوان: أبحث عن خطط غير تقليدية لجذب الاستثمار

صرح اللواء أشرف عطية عبدالباري علي، محافظ أسوان الجديد، بأن ملفات التعليم والصحة، سيضعها على رأس أولوياته، والبحث عن طرق غير تقليدية لجذب الاستثمار للمحافظة، ووضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموسم السياحي خلال فصل الشتاء.



وأكد "عبد الباري"، العمل على الاستعداد بشكل مكثف لمجابهة أخطار الأمطار بالمحافظة، من خلال صيانة مخرات السيول ورفع كفاءتها، مؤكدًا العمل على أرض الواقع والتلاحم مع المواطنين لتلبية متطلباتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالملفات الخاصة ببناء المواطن المصري. وأكد "عبد الباري"، العمل على الاستعداد بشكل مكثف لمجابهة أخطار الأمطار بالمحافظة، من خلال صيانة مخرات السيول ورفع كفاءتها، مؤكدًا العمل على أرض الواقع والتلاحم مع المواطنين لتلبية متطلباتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالملفات الخاصة ببناء المواطن المصري. محافظ الغربية: إعادة المحلة وكفر الزيات لمكانتهما الطبيعية

وأشار الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية الجديد، إلى العمل على تخفيف العبء على المواطن، طبقًا لتوجيهات الرئيس، إضافة إلى التصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة.



وأضاف "رحمي"، أن الغربية قلعة صناعية كبرى خاصة مدينتي المحلة وكفر الزيات، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا إلى عودتهما إلى مكانتهما الطبيعية، وتنمية موارد المحافظة، من خلال العمل بروح الجماعة لإنجاح المنظومة، مما يعود على المواطن الغرباوي بالنفع.

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محافظ القليوبية: بابي مفتوح أمام الجميع

ولفت اللواء عبد الحميد، محافظ قنا السابق الذي تم توليه منصب محافظ القليوبية، أن المحافظة تكتسب أهمية كبيرة لقربها من العاصمة، مؤكدًا عمله على تقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال العمل على أرض الواقع، وأن بابه سيكون مفتوحًا أمام الجميع، دون اغلاقه في وجه أي مواطن.



وأشار إلى أن التجديد له بتولي محافظة كبرى ضمن إقليم القاهرة، خلفًا لمحافظة قنا، يأتي بمثابة ثقة غالية حصل عليها من القيادة السياسية، لما بذله من جهود طيلة 7 سنوات في صعيد مصر. وأشار إلى أن التجديد له بتولي محافظة كبرى ضمن إقليم القاهرة، خلفًا لمحافظة قنا، يأتي بمثابة ثقة غالية حصل عليها من القيادة السياسية، لما بذله من جهود طيلة 7 سنوات في صعيد مصر. محافظ الاسكندرية: رفع المعاناة عن المواطن أهم أولوياتي

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية الجديد، إن تعليمات رئيس الجمهورية جاءت لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدًا حرصه على تنفيذ هذه التعليمات والعمل على تنمية المحافظة.



وذكر أنه سيقوم بدراسة كافة مشكلات محافظة الاسكندرية للعمل على مواجهتها تباعًا، وأن من ضمن أولياته الاهتمام بالعمل على تحسين مستوى الخدمة للمظهر الحضاري لشوارع الاسكندرية، وملف المباني المخالفة والغير مرخصة، بجانب رفع العناء عن المواطن الذي يأتي على رأس أولوياته. وذكر أنه سيقوم بدراسة كافة مشكلات محافظة الاسكندرية للعمل على مواجهتها تباعًا، وأن من ضمن أولياته الاهتمام بالعمل على تحسين مستوى الخدمة للمظهر الحضاري لشوارع الاسكندرية، وملف المباني المخالفة والغير مرخصة، بجانب رفع العناء عن المواطن الذي يأتي على رأس أولوياته. محافظ كفر الشيخ: سأستمع لآراء المواطنين في حل المشكلات

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، أنه سيحرص على الاستماع لمطالب المواطنين واقتراحاتهم من خلال جولاته الميدانية، مؤكدًا أن المواطن على دراية كامل بكافة جوانب المشكلات التي تحيط به، كما سيتم تنفيذ الاقتراحات السليمة التي تضمن مصلحة المواطن في المقام الاول.



وتخرج " نور الدين" من كلية الشرطة، وشغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل منصب محافظ أسيوط، منذ الأول من سبتمبر عام 2018، حتى الحركة الأخيرة. وتخرج " نور الدين" من كلية الشرطة، وشغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل منصب محافظ أسيوط، منذ الأول من سبتمبر عام 2018، حتى الحركة الأخيرة. محافظ أسيوط: العمل الميداني ترسخ في منذ بداية عملي بالداخلية

وقال اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط الجديد، إنه يولي اهتمامًا خاصًا بملفات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي مشيرًا إلى أن العمل الميداني ترسخ فيه منذ بداية عمله بالداخلية.



وذكر أنه تقابل مع المحافظ السابق لأسيوط، وعرف منه كافة الملفات المفتوحة، مؤكدًا أن استكمالها سيبدأ من الغد، عقب جمع متعلقاته من محافظة الفيوم وسفره إلى قنا.

