أخبار مصر | 200 مليون جنيه من الأوقاف لبناء المدارس بالقرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 200 مليون جنيه من الأوقاف لبناء المدارس بالقرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتوفر وزارة الأوقاف بموجبه 200 مليون جنيه لبناء المدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والصندوق الخيري لدعم التعليم. وتوفر وزارة الأوقاف بموجبه 200 مليون جنيه لبناء المدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والصندوق الخيري لدعم التعليم. من ناحية أخرى تنظم وزارة الأوقاف قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: ( المنيا، والبحيرة )، الجمعة المقبلة تحت عنوان "حقوق الوالدين وذوي الأرحام.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. القافلة الأولى: إلى محافظة المنيا ( إدارة بني مزار)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ محمد عطية رجب رمضان.

الشيخ عمر السيد محمد محمود.

الشيخ السيد عزت عبد المقصود.

الشيخ الحسيني عبد السلام أحمد.

الشيخ صالح أبو القاسم صالح.

الشيخ عشري أبو غنيمة محمد.

الشيخ عبد الرحمن محمد السيد عكاشة.

الشيخ أحمد عبد التواب أحمد.

الشيخ رضا محمد محمد فرغلي.

الشيخ مصطفي صلاح زكي.

شهد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني.



القافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ محمود علي إسماعيل.

الشيخ محمد عادل عيد الملاح.

الشيخ محمد عبد الله عبد الكريم.

الشيخ علي حمود علي فرغلي.

الشيخ كرم عبد الرازق حمد.

