أخبار مصر | "صوت الشعب": تعيين 13 نائبًا للمحافظين من البرنامج الرئاسي نتاج لمؤتمرات الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوت الشعب": تعيين 13 نائبًا للمحافظين من البرنامج الرئاسي نتاج لمؤتمرات الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، إن تعيين 13 نائبا للمحافظين من البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب في الحركة الجديدة هو نتاج جيد لمؤتمرات الشباب التي أخرجت جيل جديد قادر على المساهمة في البناء والتنمية والاستقرار ويعد استثمار متميز في استغلال الطاقة البشرية لخدمة المواطنين.

وأضاف حسين، أن اختيار الشباب في مناصب قيادية عكس بكل صدق وإخلاص ثقة الدولة بهم ويؤكد من جديد على أن الشباب امل الأمة وعماد المستقبل في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُضيفا أن تدريب هذه الكوادر الشبابيـة الجديدة سياسيا واقتصاديًا واجتماعيا من خلال دورات متخصصة وتلاحمهم في مؤتمرات الشباب وطرح الرؤى المختلفة خلق لديهم قدرة في التعامل مع رجل الشارع البسيط وجعلهم أكثر فهما للتحديات ومتطلبات المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضح رئيس الحزب، أنه حان الوقت ان نتخلص من الروتين ونفكر خارج الصندوق حتى نواكب أفكار العصر الحديث وعلى المحافظين الجدد ونوابهم مسئوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطن ونتمنى أن نجد جهد أكثر على أرض الواقع واقتحام للمشاكل الحقيقية التي تؤرق المواطن البسيط.