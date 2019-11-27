أخبار مصر | وزير النقل يبحث تطوير السكة الحديد مع تحالف الـ١٨٠ شركة بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يبحث تطوير السكة الحديد مع تحالف الـ١٨٠ شركة بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير محطة سانت بانكراس للسكك الحديدية ثم توجه بعدها لمقاطعة ديربي المتخصصة في كل مايتعلق بصناعات السكك الحديدية، حيث عقد اجتماعا موسعا مع تحالف ريل فورم ميدلاندز Rail Forum Midlands الذي يضم ١٨٠ شركة متخصصة في كل مايتعلق بقطاع السكك الحديدية كالبنية التحتية والوحدات المتحركة والاشارات.

حيث كان في استقبال الوزير السيدة إلين كلاركس رئيس التحالف ووفود خمس شركات بريطانية متخصصة في قطاع السكك الحديدية حيث تناقش الجانبان في التعاون في مجال تجديدات السكة الحديد ومواتير الوحدات المتحركة ونظم الاشارات حيث اكد الوزير ان كل مشروعات السكة الحديد يتم طرحها عن طريق مناقصات عالمية ومن الممكن التقدم لها من كافة الشركات البريطانية العاملة في مجال السكك الحديدية.

ثم استعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد حيث أكد انه عقب توليه حقيبة النقل إتخذ عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الاصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعاده تدريبه حيث تم اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالسكك الحديدية ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات والحرص على اعلام الركاب بأي تاخيرات بسبب تهدئة القطارات بسبب اعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية ثم تم اجراء خطة متوسطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشار الى أن هناك عدد كبير من المشروعات الجارية في قطاع السكك الحديدية والتي تضم تطوير اسطول الوحدات المتحركة حيث تم التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد، وتأهيل 81 جرار وقطع الغيار والدعم الفني وتم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة من شركة ترانس ماش هولدنج الروسية كما تم التعاقد علي توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة من شركة تالجو الاسبانية بالاضافة الى انه، تم التعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات من مصنع سيماف ( 140 عربة كمرحلة أولى ).

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