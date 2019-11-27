أخبار مصر | تفاصيل خطة تطوير النقل النهري.. حلم بدأ تحقيقه على أرض الواقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل خطة تطوير النقل النهري.. حلم بدأ تحقيقه على أرض الواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطي وزارة النقل اهمية كبيرة ضمن خطتها الاستراتيجية 2030، لتطوير قطاع النقل النهري، لما له من اهمية كوسيلة رخيصة للنقل وامنة وسهلة وموفرة مقارنة بباقي وسائل النقل الأخري.

تطوير منظومة النقل النهري الداخلي:

حيث تقوم الوزارة بتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى في النقل النهري وذلك من خلال:

- إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها.

- تطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان.

- تطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل.

- تدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

حيث يتم حاليًا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.

كما يشهد قطاع النقل النهري عدة تطويرات ومنها:

- تطوير المجرى الملاحي القاهرة الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية.

- تطوير المجرى الملاحي القاهرة دمياط

- تطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان.

- تصنيع وتوريد عدد 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان القاهرة.

- رفع كفاءة اللنشات.

- متابعة آخر المستجدات الخاصة بعملية إنشاء مركز خدمة للمواطنين ومشروع البيئة المعلوماتية لنهر النيل RIS حيث أكد على ضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.

تطوير هيئة وادي النيب للملاحة النهرية والذي يشمل:

- تنفيذ خطط عاجلة لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

- اعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية.

-اعادة تأهيل العاملين.

- دعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة.

- تدعيم الهيئة بوحدتين جديدتين للركاب والبضائع عقب انتهاء اعمال اعادة التأهيل للوحدات النهرية.

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تطوير النقل البهري بشكل عام والذي يشمل متابعة الموقف التشغيلي لحركة نقل الركاب والبضائع.

متابعة الموقف الفني للوحدات النهرية والموقف المالي والإداري وكافة التحديات التي تواجه الهيئة وسبل وآليات النهوض بها.