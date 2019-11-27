أخبار مصر | مجلس الوزراء يحتفل بـ غادة والي لتوليها المنصب الأممي الرفيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يحتفل بـ غادة والي لتوليها المنصب الأممي الرفيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظّم مجلس الوزراء، اليوم، عقب اجتماعه الأسبوعى احتفالية، حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمناسبة تولي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وعبّر الوزراء ومسئولو مجلس الوزراء عن سعادتهم بفوز مصر بهذا المنصب الكبير، متمنين التوفيق للدكتورة غادة والي فى عملها الجديد، وأن تكون خير سفير يعبر عن المرأة المصرية وتميزها، مثلما كانت فى أدائها كوزيرة على مدى ما يقرب من 6 سنوات.