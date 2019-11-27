أخبار مصر | بيان من الإفتاء حول التصريح المتداول للمفتى بعدم فرضية الحجاب

وأوضحت الدار في بيان لها مفتي الجمهورية: أن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له، من أهمها: أن يكون ساترًا للمرأة ما عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف ولا يكشف جسم المرأة.

وأكدت أن الأعراف والبيئات تختلف في تحديد هذا الزي الساتر للمرأة بالشروط المرعية.