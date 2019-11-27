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أخبار مصر | بيان من الإفتاء حول التصريح المتداول للمفتى بعدم فرضية الحجاب

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أكدت دار الإفتاء المصرية أن كل ما يشاع أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قال بعدم فرضية الحجاب أمر غير صحيح جملة وتفصيلا وقد أكد فرضية الحجاب بنص القرآن والسنة.

وأوضحت الدار في بيان لها مفتي الجمهورية: أن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له، من أهمها: أن يكون ساترًا للمرأة ما عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف ولا يكشف جسم المرأة.

وأكدت أن الأعراف والبيئات تختلف في تحديد هذا الزي الساتر للمرأة بالشروط المرعية.

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