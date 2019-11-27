أخبار مصر | بيان من الإفتاء حول التصريح المتداول للمفتى بعدم فرضية الحجاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان من الإفتاء حول التصريح المتداول للمفتى بعدم فرضية الحجاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت دار الإفتاء المصرية أن كل ما يشاع أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قال بعدم فرضية الحجاب أمر غير صحيح جملة وتفصيلا وقد أكد فرضية الحجاب بنص القرآن والسنة.
وأوضحت الدار في بيان لها مفتي الجمهورية: أن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له، من أهمها: أن يكون ساترًا للمرأة ما عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف ولا يكشف جسم المرأة.
وأوضحت الدار في بيان لها مفتي الجمهورية: أن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له، من أهمها: أن يكون ساترًا للمرأة ما عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف ولا يكشف جسم المرأة.
وأكدت أن الأعراف والبيئات تختلف في تحديد هذا الزي الساتر للمرأة بالشروط المرعية.