شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: «الرئيس طالبنا بالنزول للشارع .. وانتظروا اهتماما بالصحة والتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، إن الرئيس السيسي عقد لقاءً معه بعد حلف اليمين، حيث أصدر بعض التوجيهات.
وأضاف محافظ الإسكندرية الجديد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت محددة، موضحًا أن أهمها كانت “الاهتمام بالمواطن”، متابعًا أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة النزول إلى الشارع لمعرفة مشكلات المواطنين.
وتابع «الشريف»، أنه على علم بكل الملفات الهامة في المحافظة، بصفته مدير أمن سابق للأمن هناك، كما عمل لفترة في جهاز الأمن الوطني: “سنحاول إنجازها وإيجاد حلول جذرية لها، والأهم أن نتعايش مع المواطن في الشارع حتى يشعر بالحلول التي نقدمها للمشكلات التي تواجهه”.
وأردف، أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة، اهتمامًا كبيرًا بملفات التعليم، الصحة، والتطور التكنولوجي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الإسكندرية: «الرئيس طالبنا بالنزول للشارع .. وانتظروا اهتماما بالصحة والتكنولوجيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.