شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: «الرئيس طالبنا بالنزول للشارع .. وانتظروا اهتماما بالصحة والتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، إن الرئيس السيسي عقد لقاءً معه بعد ‏حلف اليمين، حيث أصدر بعض التوجيهات.‏

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وأضاف محافظ الإسكندرية الجديد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في ‏حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»‎، أن ‏توجيهات الرئيس السيسي كانت محددة، موضحًا أن أهمها كانت “الاهتمام بالمواطن”، ‏متابعًا أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة النزول إلى الشارع لمعرفة مشكلات المواطنين. ‏

وتابع «الشريف»، أنه على علم بكل الملفات الهامة في المحافظة، بصفته مدير أمن سابق ‏للأمن هناك، كما عمل لفترة في جهاز الأمن الوطني: “سنحاول إنجازها وإيجاد حلول ‏جذرية لها، والأهم أن نتعايش مع المواطن في الشارع حتى يشعر بالحلول التي نقدمها ‏للمشكلات التي تواجهه”. ‏

وأردف، أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة، اهتمامًا كبيرًا بملفات التعليم، الصحة، ‏والتطور التكنولوجي.‏