شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث التعاون مع تحالف 180 شركة متخصصة في السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة سانت بانكراس للسكك الحديدية في لندن، وتوجه بعدها لمقاطعة ديربي المتخصصة في كل ما يتعلق بصناعات السكك الحديدية.

وبدأ الوزير لقاءاته بعقد اجتماع موسع مع تحالف «Rail Forum Midlands» الذي يضم 180 شركة متخصصة في كل ما يتعلق بقطاع السكك الحديدية كالبنية التحتية والوحدات المتحركة والاشارات.

كان في استقبال الوزير رئيس التحالف، إلين كلاركس، ووفود 5 شركات بريطانية متخصصة في قطاع السكك الحديدية، حيث تناقش الجانبان في التعاون في مجال تجديدات السكة الحديد ومواتير الوحدات المتحركة ونظم الاشارات.

وأكد الوزير أن كل مشروعات السكة الحديد يتم طرحها عن طريق مناقصات عالمية، ومن الممكن التقدم لها من كافة الشركات البريطانية العاملة في مجال السكك الحديدية.

واستعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد، مؤكدًا أنه عقب توليه حقيبة النقل اتخذ عددا من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش، وتوفير قطع الغيار الاصلية، ورفع مستوى العامل البشري وإعاده تدريبه.

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وأشار الوزير إلى اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، وعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالسكك الحديدية، ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات، والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات، والحرص على إعلام الركاب بأي تاخيرات بسبب تهدئة القطارات لأعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات، فضلًا عن إجراء خطة متوسطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وقال الوزير إن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات الجارية في قطاع السكك الحديدية، ففي مشروع تطوير اسطول الوحدات المتحركة، اشار الوزير إلى التعاقد على توريد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرار وقطع الغيار والدعم الفني، والتعاقد على توريد 1300 عربة حديثة من شركة «ترانس ماش هولدنج» الروسية.

وأشار الوزير إلى التعاقد على توريد 6 قطارات مكيفة متكاملة من شركة «تالجو» الاسبانية، والتعاقد على توريد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات من مصنع سيماف، بواقع 140 عربة كمرحلة أولى، والتعاقد مع شركة «PRL» الأمريكية على توريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار ورفع كفاءة 41 جرار.

ولفت الوزير إلى طرح جديد لشراء 100 جرار بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتجديد مسافة 818 كم على خطوط الشبكة، وتوريد 4 ماكينات جديدة من شركة «بلاسر» النمساوية لتجديد وصيانة السكة، والتفاوض على توريد 12 ماكينة أخرى.

وأكد الوزير تطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لـ1017 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان، والإنتهاء من تطوير وتحسين 166 محطة من إجمالى 705 محطة، والإنتهاء من تطوير 9 ورش رئيسية، وجارى تطوير 8 ورش بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير معدات الورش المختلفة.

وفيما يتعلق بإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، قال الوزير إنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية وإنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع، ومن أهمها الخطوط المخطط تطويرها مثل ازدواج خط المنصورة / دمياط بطول 64 كم.

وأضاف الوزير أن السكة الحديد تنقل حاليا مليون راكب يوميا، وستصل إلى 4 ملايين راكب يوميا مع انتهاء الخطة المتوسطة، مشيرا إلى الاهتمام بالجر الكهربائي، وبدء تنفيذ القطار المهكرب السلام/ العاصمة الادارية/ العاشر من رمضان، والتعاقد على تنفيذ مونويل العاصمة الادارية ومونوريل السادس من اكتوبر، إضافة إلى تنفيذ خطة لتطوير الخطين الاول والثاني لمترو الأنفاق، واستكمال تنفيذ مراحل الخط الثالث.