شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية: يجب مشاركة الشباب تدريجيًا في المناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عن سعادته البالغة في ثقة القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي به وتوليته هذا المنصب، موضحًا أن حركة المحافظين السابقة ونوابهم حققت نجاحات كثيرة، مما فتح الباب لضخ دماء جديدة من الشباب في المناصب القيادية، حيث إن الجميع يعمل من أرضية وطنية.

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية، الأربعاء، أن تعيينه في هذا المنصب كان مفاجئ ولكنها رسالة كانت الدولة في حاجة لها وهي تعيين الشباب في المناصب القيادية، موضحًا أنه كان ضمن المشاركين في نموذج المحاكاة للحكومة والمحافظين خلال مؤتمرات الشباب.

وتابع: «يعني اللي كان بيحصل في مؤتمر الشباب أصبح يتحقق على أرض الواقع، مش كلام وبس، لازم الدولة تشرك الشباب بالتدريج في اتخاذ القرار، لأن أحيانا في أي وقت ممكن يحصل فجوة في القيادة، فإحنا بصدد إعداد جيل صف ثاني قادر على القيادة، كما أن جيل الشباب الأقدر على التواصل فيما بينهم، والكل يصبّ في مصلحة المواطن المصري».