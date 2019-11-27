شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر فرغلي: الرسول لم يقر نظامًا سياسيًا بعينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن بيان المحكمة العسكرية بشأن الحكم بالإعدام على الإرهابي هشام عشماوي في قضية اغتيال النائب العام، تم كتابته بدقة كبيرة، توحي بأن كاتبه يفهم بشكل كبير في الإسلام السياسي.

وقال ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية، إن عشماوي خطط وأغتال النائب العام السابق بالتنسيق مع جماعات خاصة من الإخوان المسلمين وحركة حسم الإرهابية.

Advertisements

وتابع أن البيان كشف مراحل حياة عشماوي وتنقله بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية منذ عام 2011 بمدينة نصر، حيث تعرض لتحولات فارقة في حياته جعلته يتحول لشخص إرهابي شديد الخطورة.

وقال فرغلي إن مشروع الخلافة الغائبة سبب التطرف للكثير من الشباب، مطالبًا بضرورة أن يفهم الشباب أنه لا يوجد نظام سياسي موحّد في الإسلام، إضافةً إلى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يقر نظامًا سياسيا معينا.

وأكد أن العديد من المتطرفين والجماعات الإرهابية تسعى لتنفيذ أفكار سيد قطب لإقامة الخلافة.