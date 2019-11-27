شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تقدم بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب بعد تعيين كوادره نوابًا للمحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت حركة المحافظين اليوم أداء 9 شباب اليمين الدستورية كنواب للمحافظين، من خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمن 23 نائباً جديداً للمحافظين.

والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يفتح التسجيل به من خلال موقعه الالكترونى مجانا وبدون أى مصروفات، بأربعة شروط فقط هى :

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك "لم يسبق اتهامه فى جرائم مخلة بالشرف" أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعى عالى. أن يكون سن المتقدم بين 20 و30 عامًا .

وحدد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة مدة الدراسة فيه بـ 8 أشهر ، كما أنه يمكن للموظفين حضور البرنامج بشرط الالتزام بالحضور وعدم تعارضه مع وظيفتهم، ويحصل الخريج على شهادة احترافية بعد اجتيازه جميع المراحل المختلفة للبرنامج.

ونواب المحافظين الذين أدوا اليمين اليوم وخريجي البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة هم:"أحمد سامي القاضي، نائباً لمحافظ سوهاج، وهو حاصل على ماجستير تسويق إلكترونى، محمد عبد الحميد راضي، نائبا لمحافظ المنوفية، وهو مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة وحاصل على ماجستير هندسة الحاسب الآلي، وأحمد شعبان سليمان، نائباً لمحافظ أسوان، وهو معاون السكرتير العام للمحافظة وحاصل على ماجستير التاريخ الحديث".

بالإضافة إلى :" أحمد محمود عبدالمعطي، نائباً لمحافظ الشرقية، وهو مدير مشروع الترقيم المكاني بوزارة التخطيط ومدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، وسمير محمد حماد، نائباً لمحافظ القليوبية، وهو مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية بجامعة بنها، وجاكلين عازر، نائباً لمحافظ الإسكندرية، وهي مدرس مساعد بكلية الطب وحاصلة على دكتوراه الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي"

كما أدى اليمين الدستورية كلا من:"هند محمد عبدالحليم، نائباً لمحافظ الجيزة، حاصلة على ماجستير حقوق من جامعة إنديانا الأمريكية ومساعد قنصل بسفارة البيرو بمصر، إيناس سمير حافظ، نائباً لمحافظ جنوب سيناء، وعمرو البشبيشي، نائباً لمحافظ كفر الشيخ، وهو باحث قانوني بالمكتب الفني للمحافظة ومنسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب".

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