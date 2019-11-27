شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل تصل لـ 23.1٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التنمية المحلية اليوم الاربعاء، فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدورة تناولت عدداً من الموضوعات الخاصة بمبادئ ومفاهيم التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بمشاركة كل من الدكتور حسام يونس استشارى التنمية الاقتصادية، والدكتورة هويدا عدلى الأستاذ بمركز العلوم السياسية.

وتم الاشارة خلال المحاضرات الي محاور وأبعاد التنمية الاقتصادية ومؤشراتها ومستويات النمو الاقتصادي، كما أكد المحاضرون ان التنمية الاقتصادية تحدث من خلال زيادة مستوي المعيشة المواطنين وزيادة متوسط دخل الفرد ووجود عدالة في التوزيع وخلق قطاع اعمال وصناعة قوي، كما تم الاشارة الي أن تسهيل عملية التنمية تتم من خلال القوي العاملة والاستثمار في البنية التحتية وتحسين بيئة العمل وتوفير الاراضي للتخصيص والحفاظ علي البيئة وتحسين نوعية الحياة.

وأوضح المحاضرون إن خصائص التنمية الاقتصادية تعتمد في الأساس علي المشاركة الشعبية وهي تختلف من مجتمع لآخر وفقاً لطبيعته ومشكلاته ، كما استعرض المحاضرون عدداً من التجارب التنموية في كلا من ماليزيا والهند والتي تركز علي التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وتدعيم البنية التحتية والاهتمام بالتعليم والصحة والتعليم الفني.

وفيما يتعلق بموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة.. أكد المحاضرون إن الحكومة تولي اهتمام كبيراً بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة لأول مرة علي ما بين 18 إلى 20 مكون يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة إضافة إلى مشاركة الكثير من الجهات المانحة الدولية في هذا الملف ، كما تم الاشارة أيضاً إلي أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تركز علي تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة كما نص الدستور علي مناهضة التمييز ضد المرأة مؤكدين ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد تمثيل المرأة فيها بنسبة 25٪.

وأشار المحاضرون الي أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المصري بلغت حوالي 23.1٪ حيث هناك العديد من التحديات التي تواجه دخول المرأة لسوق العمل منها ارتفاع نسبه الأمية للإناث والتي بلغت 30٪.

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واستعرض المحاضرون نماذج مبادرات ناجحة تمت في مصر للتمكين الاقتصادي منها مبادرة النداء في محافظة قنا والتي ركزت علي محور محو الامية للنساء في القري ورفع وعيهم بالصحة الإنجابية والتغذية السليمة وتعليمهم حرف صغيرة وتسويق منتجاتهم وفتح أسواق محلية لهم؛ ومبادرة مجموعات الادخار في محافظة المنيا والتي تستهدف أرامل و زوجات وفتيات عمال المحاجر الذين تقاعدوا عن العمل لظروفهم الصحية الناتجة عن العمل بالمحاجر وساهمت المبادرة بالفعل في تحقيق تمكين اقتصادي للمرأة مكن من تخفيف الاعباء المادية والاجتماعية للمرأة.

وأشاد الكوادر المحلية الافريقية المشاركة في الدورة التدريبية بالتنظيم الجيد التي شهدته أيام الدورة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، كما أشادوا بالمحتوي التدريبي الجيد الذي حصلوا عليه حتي اليوم الأربعاء وتبادل بعض الأفكار والخبرات والتجارب المصرية والأوربية والافريقية خلال الجلسات .

كما أعربوا عن سعادتهم بالزيارة التي قاموا بها الي العاصمة الادارية الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به، واشادوا بمستوي الإنجاز الذي تشهده العاصمة الادارية ، و شملت الجولة الحي الحكومي، والأحياء السكنية ، ومسجد الفتاح العليم ، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح.