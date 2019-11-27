شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قرية كفر فرسيس.. بيوت ملونة وحياة آدمية بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مكنتش أحلم إنى بيتى يكون بالجمال ده، أنا كنت بموت من البرد فى الشتاء بسبب المطر اللى كان بينزل علينا"، هو ما قالته الحاجة كريمة إحدى المستفيدات من مشروع تطوير القرى فى قرية كفر فرسيس بمركز بنها محافظة القليوبية، وهى ضمن المبادرات التى تقام لتطوير القرى ورفع كفاءة البيوت فى المناطق العشوائية.

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وخلال رحلة ”الخليج 365” لرصد البيوت التى تم تطويرها بكفر فرسيس قال "جودة لطفى"، وهو أحد الأهالي المستفيدين من التطوير فى القرية،" بيتى كان مشروخ وبيدخله الحشرات والمطر وكانت حياتنا مهددة بالخطر، لكن الحمد لله تم اختيار منزلى لتطويره وتصليح الشروخ الموجودة بالحيطان، كنا الاول بنخاف ننام فى البيت لكن دلوقتى الحمد لله البيت احسن كتير".

وقالت أم إسلام "أنا مكنتش أحلم إن بيتى يتطور كده، والحمد لله دلوقتى البيت ينفع الواحد يعيش فيه، بيحمينا من برد الشتاء ومن الحشرات اللى كانت بتؤذينا كل شوية".