يحل محل المحافظ فى غيابه .. تعرف على مهام وصلاحيات نواب المحافظين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أداء 16 محافظًا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية، معظمهم من الشباب كما أنه لأول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب فى المناصب التنفيذية، حسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. مهام نواب المحافظون حددها قانون نظام الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 1979 ويمكن تلخيصها فيما يلى: لا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. يعامل نائب المحافظ معامله نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش. يٌقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة 25". نائب المحافظ يباشر أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه. يعتبر نواب المحافظ مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية. للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى. يكون نائب المحافظ عضوًا فى مجلس تنفيذى المحافظة الذى يرأسه المحافظ. يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه ويباشر جميع اختصاصاته. فى حالة غياب المحافظ ونوابه يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ.

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