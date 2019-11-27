شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تطالب بعدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن المرتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مخاطبة وزارة التربية والتعليم للتأكد على عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن المرتب، من أجل استفادة جميع المعلمين من الحد الأدنى.

وتابعت هيئة المكتب، خلال بيان، التجهيزات اللازمة لقاعات التدريب التى ستستضيف التدريبات الخاصة بأكاديمية ناصر العسكرية، والمقرر انطلاقها 22 ديسمبر المقبل، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة.

كما تابعت هيئة المكتب الحسابات الخاصة والاستعدادات المطلوبة لصرف دفعة المعاشات القادمة دون معوقات حال اكتمال المبالغ المخصصة لتلك الدفعة، وتقرر خلال الاجتماع البحث عن حلول فورية لحل مشكلة متجمدات الأعضاء.