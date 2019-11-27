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لجنة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالنقابة تجتمع لبحث تعديلات القانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، المُشكلة بـ النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم اجتماعا، لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلائم تطور المهنة فى الوقت الحالى، وذلك بحضور عددا من أعضاء المجلس.

 

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قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، أن القانون 416 لسنة 54 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى، لم يشهد أى تعديلات على نصوصه منذ إقراره، وأصبح لا يتناسب مع المهنة وتطورها، ولا يتلاءم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم فى الوقت الحالى.

 

وأوضح، شفيق، لـ"الخليج 365"، أن النقابة مازالت تناقش مسودة التعديلات المقترحة على القانون، والتى تهدف النقابة من خلاله الحفاظ على حقوق الأطباء البيطريين، وواجباتهم نحو المجتمع، بجانب وضع تعريفات لبعض الممارسات المهنية، وإضافة جزء خاص بتغليظ العقوبات وتوضيحها، لردع الدخلاء على المهنة وكل من يسيئ لكرامة المهنة.

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