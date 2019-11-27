شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الحجاب فرض بنص القرآن والسنة ولا يوجد له شكل محدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد له.
وأضافت دار الإفتاء، أن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قال إن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له، من أهمها: أن يكون ساترًا للمرأة ما عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف ولا يكشف جسم المرأة".
وتابعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وأكد فصيلته أن الأعراف والبيئات تختلف فى تحديد هذا الزى الساتر للمرأة بالشروط المرعية".
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