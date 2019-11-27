ارسم حلمك وانجح وأكبر.. جهاز تنمية المشروعات يحقق أحلام الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كان حلم اتحول لحقيقة"، استطاع جهاز تنمية المشروعات مساعدة العديد من الشباب ورجال الأعمال الصغيرين فى تحقيق أحلامهم من خلال الحصول على قرض وبداية المشروع الخاص بهم. مايكل وحمدى من الشباب الذين رسموا أحلامهم على ورق وحققها لهم جهاز تنمية المشروعات، وفى لقاء الخليج 365 معهم قال حمدي عيسي صاحب مصنع ملابس،" كنت اعمل موظف فى بنك و كان حلمى دائما أن يكون لدى مصنع ملابس وكنت لا امتلك اى سيولة لتمويل المشروع، وبدأ حلمى عندما علمت بالقروض التى يقدمها صندوق جهاز تنمية المشروعات وبالفعل قدمت على مبلغ 250 ألف جنيه وبدأت مشروعى من مكنة صغيرة لعدد كبير من الماكينات ووفرت فرص عمل للشباب، والحمد لله حاليا نصدر داخل مصر وخارجها. Advertisements واضاف، أن جهاز تنمية المشروعات فرصة جيدة للشباب لتحقيق أحلامهم وبأى مبلغ تطلبه. ومن جانبه، قال مايكل عادل صاحب مصنع للمناديل الورق، "أن جهاز تنمية المشروعات شرارة أمل ونور ساعدتنى فى تحقيق حلمى ونجاحى فبعد تخرجى من الجامعة كان حلمى هو افتتاح مصنع لتصنيع الورق والشاليموه الورقى وهو من المنتجات الصديقة للبيئة، والحمد لله حصلت على القرض ومشروعى فى نجاح مستمر".

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