شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ، قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بإصدار اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم . وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استخل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بتوجيه التهنئة للدكتورة غادة والي، على المنصب الأممي رفيع المستوى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، متمنياً لها التوفيق في مُهمتها القادمة، مشيراً الى ان الوزيرة حققت إسهامات ملموسة خلال توليها حقيبة التضامن الاجتماعي على مدار 6 سنوات.

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