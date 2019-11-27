"المقدم" رئيسا لقطاع العمليات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية و"سليمان" نائبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا، اليوم الأربعاء، بتكليف الطيار أيمن المقدم للعمل رئيسا لقطاع العمليات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتكليف الطيار وليد سليمان للعمل نائبا لرئيس قطاع العمليات.

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