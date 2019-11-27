شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين عميدين بجامعتى الإسكندرية وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين عميدين بجامعتى الإسكندرية وأسيوط . وذكر بيان صادر منذ قليل عن وزارة التعليم العالى، عن تعيين الدكتور وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد عميداً لكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور وجدى رفعت فريد نخلة عميداً لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط. Advertisements

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