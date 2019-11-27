شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تقرر مخاطبة رئيس الوزراء لحل أزمة أطباء تكليف 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت نقابة الأطباء، ظهر اليوم، مع أطباء دفعة التكليف لعام 2019، لبحث حل أزمة نظام التكليف الجديد، معبرين عن استيائهم من عدم وفاء وزيرة الصحة بتعهدها بعقد لقاء معهم اليوم الأربعاء، على الرغم من حضورهم من محافظات مختلفة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها:

1-مخاطبة رئيس الوزراء مباشرة بطلب لقاء عاجل معه لحل المشكلة.

2-قيام أطباء التكليف المضارين بعمل توكيلات لمحاميى النقابة، للإنضمام للقضية المرفوعة من النقابة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد لحين وجود نظام مكتوب يتم التوافق عليه، مع ضرورة تكليف الدفعة التكميلية الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقا.

3-مطالبة النقابة بعمل نظام تصويت إلكترونى لشباب الأطباء من دفعة التكليف الحالية وكذلك دفعة التكليف القادمة لمعرفة نسبة الموافقين إلى الرافضين.

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4-مخاطبة وسائل الإعلام بضرورة عمل مناظرة إعلامية، يكون فى جانب أحد أعضاء مجلس النقابة وممثل عن شباب الأطباء، ويكون فى الجانب الآخر أحد مسئولى وزارة الصحة وممثل عن الزمالة المصرية ، لتوضيح جميع الحقائق أمام المواطنين.

5-إرسال تفاصيل المشكلة لجميع وسائل الإعلام وكتاب الرأى.

6- تسجيل فيديوهات قصيرة لشباب الأطباء لتوضيح رأيهم، وتنشر على موقع النقابة.

7- عرض الموضوع باجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء وأمناء عموم النقابات الفرعية يوم الجمعة الموافق 29-11-2019 ، لتنسيق الجهود على مستوى الجمهورية.

8-عقد لقاء بين مجلس النقابة وحكماء مهنة الطب يوم الإثنين الموافق 2-12-2019، لعرض المشكلة وتنسيق الجهود لحلها.