شكرا لقرائتكم خبر عن اغسل سيارتك "جوه وبره" بكوب ماء واحد فقط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبد الستار حسين، صاحب مشروع تنظيف السيارات بالبخار، يستخدم كوبا من الماء في غسيل السيارات، من خلال قوة الدفع التى تضخها ماكينة البخار وغليان تلك المياه قبل ضخها من خلال خرطوم متصل بنهايته مسدس دفع هوائى تعمل على إزالة الاتساخات. Advertisements

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