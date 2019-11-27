شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدات مشغل الأبرار" قصة نجاح تمكين المرأة اقتصاديا.. من مستحقات لـ منتجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم سيدات مشغل الأبرار، بأيديهن طريقهن نحو الكسب الحلال، وكتبن أقوى قصة نجاح لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك من «مستحقات إلى منتجات».
والسنة دي في حملة #سكن_ودفا هما اللي بيننتجوا اللحاف، وبإديهم هيوصل الدفا لآلاف المستحقين في أبعد مكان، وأنت كمان ممكن تساهم بسهم بـ 250 جنيها في حملة #سكن_ودفا من خلال اللينك ده https://misrelkheir.org/product/sakan-w-dafa/، أو من خلال أبلكيشن misr elkheir.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيدات مشغل الأبرار" قصة نجاح تمكين المرأة اقتصاديا.. من مستحقات لـ منتجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.