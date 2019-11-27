شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدات مشغل الأبرار" قصة نجاح تمكين المرأة اقتصاديا.. من مستحقات لـ منتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم سيدات مشغل الأبرار، بأيديهن طريقهن نحو الكسب الحلال، وكتبن أقوى قصة نجاح لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك من «مستحقات إلى منتجات».

والسنة دي في حملة #سكن_ودفا هما اللي بيننتجوا اللحاف، وبإديهم هيوصل الدفا لآلاف المستحقين في أبعد مكان، وأنت كمان ممكن تساهم بسهم بـ 250 جنيها في حملة #سكن_ودفا من خلال اللينك ده https://misrelkheir.org/product/sakan-w-dafa/، أو من خلال أبلكيشن misr elkheir.

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