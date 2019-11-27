شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» توصي المضارين من نظام التكليف بالانضمام إلى دعواها ضد وزيرة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع شباب الأطباء مع الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة نجوي الشافعي، وكيل النقابة، والدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام النقابة، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب، وأعضاء بمجالس النقابات الفرعية، لبحث ازمة نظام التكليف الجديد.

وتكدست القاعة الرئيسية بالحاضرين من شباب الأطباء، الذين أبدوا استيائهم من عدم وفاء الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بتعهدها بعقد لقاء معهم، الأربعاء 27 نوفمبر، رغم حضورهم من محافظات مختلفة، معلنين مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بطلب لقاء عاجل معه لحل المشكلة.

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وأوصى الاجتماع، حسب بيان صادر عن النقابة، أطباء التكليف المضارين بعمل توكيلات لمحاميى النقابة للإنضمام للقضية المرفوعة من النقابة بطلب وقف تطبيق النظام الجديد لحين وجود نظام مكتوب يتم التوافق عليه، مع ضرورة تكليف الدفعة التكميلية الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقا.

كما أوصي بمطالبة النقابة بعمل نظام تصويت إلكترونى لشباب الأطباء من دفعة التكليف الحالية وكذلك دفعة التكليف القادمة لمعرفة نسبة الموافقين إلى الرافضين، ومخاطبة وسائل الإعلام بضرورة عمل مناظرة إعلامية (2+2)، يكون في جانب أحد أعضاء مجلس النقابة وممثل عن شباب الأطباء، وفي الجانب الآخر أحد مسئولى وزارة الصحة وممثل عن الزمالة المصرية، لتوضيح جميع الحقائق أمام المواطنين، وإرسال تفاصيل المشكلة لجميع وسائل الإعلام وكتاب الرأى.

وأوصى الحضور بتسجيل فيديوهات قصيرة لشباب الأطباء لتوضيح رأيهم، وتنشر على موقع النقابة، وعرض الموضوع باجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء وأمناء عموم النقابات الفرعية، الجمعة المقبل، لتنسيق الجهود على مستوى الجمهورية، وعقد لقاء بين مجلس النقابة وحكماء مهنة الطب، الإثنين المقبل، لعرض المشكلة وتنسيق الجهود لحلها، وبقاء عدد رمزى لمن يرغب من الأطباء بداخل النقابة وعدم مغادرتها إنتظارا لعقد لقاء وزيرة الصحة.