شكرا لقرائتكم خبر عن في أول تعليق.. نائب محافظ الجيزة: لم أكن أتوقع وكانت مفاجأة بالنسبة لي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة الجديد، عن سعادتها البالغة لثقة القيادة السياسية بها وتوكيلها هذا المنصب، حيث ذكرت أنها لم تكن متوقعة حصولها على هذا المنصب خاصة أنها كانت تعمل في القطاع الخاص، موضحة أن اختيارها لهذا المنصب ثقة كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية، أنها تفاجأت بالقرار ولكنها متحمسة جدًا للعمل في هذا المنصب وبذل أقصى ما في وسعها، مضيفة: «سنعمل على حل المشاكل، بدلًا من انتقادها مثلما كنا نفعل المرحلة السابقة».

وعن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنواب والمحافظين الجدد، أوضحت أن حديث السيسي معهم تمحور حول مشاكل المواطنين، كما تحدث معهم عن المشكلات التي تواجه البلاد، مشددًا إياهم على ضرورة النزول إلى أرض الواقع والتحدث مع المواطنين والبحث عن حلول خارج الصندوق.