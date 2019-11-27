شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يحتفل بـ«غادة والي» لتوليها المنصب الأممى الرفيع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم مجلس الوزراء، الأربعاء، عقب اجتماعه الأسبوعى احتفالية، حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمناسبة تولي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وعبّر الوزراء ومسئولو مجلس الوزراء عن سعادتهم بفوز مصر بهذا المنصب الكبير، متمنين التوفيق للدكتورة غادة والي، في عملها الجديد، وأن تكون خير سفير يعبر عن المرأة المصرية وتميزها، مثلما كانت في أدائها كوزيرة على مدى ما يقرب من 6 سنوات.

مجلس الوزراء يحتفل بتولي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة و مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا

مجلس الوزراء يحتفل بتولي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة و مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا

مجلس الوزراء يحتفل بتولي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة و مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا