شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة الجديد: السيسي يهدف لترسيخ دور الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إبراهيم ناجي، نائب محافظ الجيزة الجديد، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المحافظين ونوابهم الجدد عقب تأديتهم لليمن الدستوري.

وأضاف «ناجي»، في مداخلة هاتفية، أن السيسي وجه بضرورة تفعيل دور الشارع المصري، وتعظيم مواد المحافظات، فضلًا عن رفع مستوى معيشة المواطنين في الصحة والتعليم والطرق، ومواجهة الأزمات، والتفاعل مع الشارع بشكل مباشر، مؤكدًا أن السيسي يهدف لترسيخ دور الشباب في المستويات القيادية العليا داخل الدولة.

وأوضح نائب محافظ الجيزة الجديد، أن تكليف السيسي بعض الشباب في هذه المناصب القيادية العليا تّعد مسؤولية كبيرة أمام هذا الجيل، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر حاليا تعمل على تمكين الشباب بشكل مبنى على العلم.